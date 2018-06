Air Caraïbes et Corsair vont aussi partager sur La Havane

Air Caraïbes et Corsair étendent leur accord de partage de codes à la ligne transatlantique desservant Paris - La Havane. Ainsi, les voyageurs d'affaires pourront acheter un billet d’avion Air Caraïbes et voyager sur un vol opéré par Corsair et inversement dans les deux sens de trajet.



Les deux compagnies proposeront ensemble jusqu’à 5 vols A/R par semaine entre Paris Orly Sud et La Havane à partir du 1er août 2018.