Air Caraïbes et le Groupe Dubreuil misent sur l’innovation

"C’est une grande fierté d’accueillir un nouvel appareil dans notre flotte qui plus est, un avion à la pointe de la technologie. Nous allons ainsi pouvoir renforcer notre présence sur la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe tout en offrant aux passagers une expérience nouvelle dans un confort supérieur tout en gardant notre positionnement tarifaire.



Les passagers apprécient cet avion et nous confirment leur préférence en demandant, lors des réservations à voyager sur les nouveaux avions. Bien que notre flotte d’A330 soit récente et ait été remise au goût du jour (changement intégral des sièges pour une configuration plus moderne au confort renforcé), les passagers ont bien ressenti la différence. Dans l’Airbus A350-900, la pressurisation plus forte (la pression au sein de l’avion correspond à une altitude de 1800 m au lieu des 2400 m habituellement usités), le renouvellement constant de l’air, et l’absorption des turbulences grâce à la flexibilité des matériaux composites sont des facteurs qui réduisent considérablement la fatigue générée par une traversée transocéanique. L’espace disponible, le volume de la cabine, la taille des hublots jouent également de façon positive sur le ressenti des passagers.



La classe Madras offre un siège en « full flat » (lit parfaitement plat) et est configurée en 2/2/2. La classe Caraïbes est notre classe Premium et offre un siège au confort accru. La configuration est en 3/3/3.



Forte de son identité, Air Caraïbes propose des repas créoles et fait les annonces dans cette langue locale fédératrice des DOM-TOM. L’ADN antillais est une des valeurs d’Air Caraïbes que cela soit au niveau de l’accueil, des prestations à bord, du service. Nous faisons le maximum pour conserver cette spécificité qui nous est chère et qui est si appréciée par nos clients.



Le dernier Airbus A350-900 réceptionné la semaine dernière par la compagnie est d’ores et déjà en service sur les lignes de la Caraïbes. Il sera prochainement affecté à la ligne Métropole / Guyane révolutionnant ainsi les moyens, mis à la disposition des passagers, pour rejoindre Cayenne. L’emport de fret sera également possible puisque cet appareil accepte l’emport de près de 15 tonnes de cargos."