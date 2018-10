Air Caraïbes lance de nouvelles trousses en Business et Premium

Les passagers voyageant en classe Madras (Affaires) pourront désormais collectionner une gamme de quatre trousses en néoprène déclinées en camaïeu de bleus et directement inspirées de l’univers nautique et des combinaisons de plongée à zip large en plastique.



En plus des traditionnels articles de confort tels que le masque, les bouchons d’oreille, des protèges-écouteurs pour le casque, les chaussettes, le sac à chaussure, le kit dentaire ou le peigne, le kit d’accueil abrite une nouvelle gamme de cosmétiques. Les passagers auront désormais à leur disposition trois produits centrés sur l’hydratation de la marque Clarins : un baume réparateur gel pour les lèvres, une crème adoucissante pour les mains et une crème désaltérante pour le visage.



Les clients de la classe Caraïbes (Premium Economy) découvriront à bord une trousse en forme de petit coussin, réalisée dans une matière douce en tissu peau de pêche, et au décor luxuriant. Disposant d’une ouverture facile comme une housse de taie d’oreiller, elle contient un masque pour les yeux, une paire de chaussettes, un peigne, une brosse à dent et son tube de dentifrice, des écouteurs et des bouchons d’oreilles en mousse à mémoire de forme.



Par ailleurs, la compagnie s’est inscrite dans une démarche éco-responsable en remplaçant le plastique de ses trousses par du tissu.



Les passagers éco n'ont pas été oubliés. Ils se verront proposer un nouveau kit d'accueil d’ici la fin de l’année 2018.