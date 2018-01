Air Caraïbes renforce sa direction Commerciale Europe

La Direction Commerciale Europe d'Air Caraïbes, pilotée par Edmond Richard, a intégré 3 nouveaux collaborateurs. Coralie Beaupied a été nommée Responsable des Ventes Europe. Jean-Louis Le Hen se voit confié le poste de Responsable Grands Comptes Tour-Opérateurs au sein du Pôle Loisirs tandis que Vivianne Pajamandy prend la fonction de Responsable des Accords Commerciaux et Relation Clients.



Coralie Beaupied, Responsable des Ventes Europe

Forte d'une expérience de plus de 14 ans dans le secteur aérien, Coralie Beaupied, 35 ans, intègre Air Caraïbes en tant que Responsable des Ventes Europe. Elle a pour mission de dynamiser l'action commerciale et le développement des ventes France et Europe via l'animation des points de vente et les partenariats, la promotion des services ancillaires et la fidélisation des clients.



Coralie Beaupied a débuté sa carrière chez Air Méditerranée en 2004, au sein du service commercial, avant de rejoindre Avico en tant que courtier aérien. En novembre 2013, elle devient Responsable Charter au sein de la compagnie Hop!. Avant de rejoindre Air Caraïbes, Coralie Beaupied était Responsable des Ventes Tour-opérateurs et groupes chez Transavia.