Air Caraïbes va opérer une sixième fréquence vers la Guyane

La compagnie aérienne antillaise va positionner son nouveau gros porteur A350-900 sur cette desserte transatlantique entre Paris et Cayenne ouverte il y a dix ans.



Compagnie aérienne française de lancement de l’A350-900 entre Paris et les Antilles, Air Caraïbes propose désormais aux Guyanais de rejoindre Paris avec son tout nouveau gros porteur. Et elle va assurer une sixième fréquence entre Paris-Orly et Cayenne-Félix Eboué à compter du 20 décembre prochain. « Nous sommes fiers de participer au développement d’une destination en laquelle nous avons cru dès le début, et le succès de cette liaison vient conforter notre choix», souligne Olivier Besnard, directeur général d’Air Caraïbes.