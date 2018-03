Air Charter Service à +13% en 2017

Toutes divisions confondues, le bureau français a conclu plus de 670 contrats d’affrètement en 2017, pour 1 200 vols au total – contre 918 en 2016 – soit une belle augmentation de 30%. Les vols passagers enregistrent une hausse de 26% alors que l’affrètement cargo s’envole de 154%. ACS confirme sa place de prestataire de choix auprès des secteurs des professionnels du tourisme, du sport et des séminaires et incentives (MICE). François-Xavier Camus, Directeur général d’ACS France, commente : " Si l’on met en parallèle les 1 200 vols avec les 365 jours que compte une année, cela veut dire qu’en moyenne, trois avions affrétés par ACS France ont décollé chaque jour en 2017. A l’échelle du groupe, c’est un avion qui décolle toutes les heures !

Cette croissance de 26% est encore plus impressionnante si on la compare aux chiffres communiqués par WingX (Indice des mouvements de l’aviation d’affaires) qui montrent que les vols en jets privés ont augmenté de 3% en Europe cette même année ".



Le rythme de l’activité du bureau français s’inscrit dans la dynamique du groupe Air Charter Service. Ce dernier enregistre à l’échelle mondiale un chiffre d’affaires de $677M (550M€), une nette progression de 39% par rapport à l’exercice précédent. L'entreprise a conclu près de 15 000 contrats en 2017, contre 12 500 l'année précédente. Le nombre total de vols passagers a augmenté de plus de 20% pour atteindre 8 618 au cours de l'année alors que les vols de fret ont augmenté quant à eux de 11%, pour atteindre 4 300 contrats en 2017.



Le service de bagage accompagné (coursiers internationaux), pour lequel l’entreprise a investi 1,4 millions d’euros dédiés au redéveloppement de ce secteur en 2015, a également connu une très bonne année, élevant le nombre de missions à 1 670, soit une très belle progression de 52%.



Selon Justin Bowman, le PDG du groupe : " Ces chiffres signifient qu’Air Charter Service est aujourd’hui le premier courtier mondial en affrètement aérien, et nous espérons que ce marché porteur continuera de porter ses fruits cette année. Nous traversons une période très prometteuse pour ACS – le mois dernier, nous avons ouvert notre 21e filiale à New York, Manhattan, et avons des projets d’inauguration de plusieurs autres bureaux dans les 12 prochains mois ".



Parmi les grands temps forts vécus par les équipes d’Air Charter Service en 2017 :

- ACS France a enregistré une nouvelle année record à l’occasion du Tournoi de rugby des Six Nations. Plus de 10.000 supporters ont été transportés au départ de 11 aéroports en France, au Royaume-Uni et en Irlande.

- Rémi Aubin a été nommé nouveau Directeur Aviation Commerciale d’ACS France, prenant ainsi la tête d’une équipe de 7 personnes.