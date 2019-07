Air China commande 20 Airbus A350-900

La compagnie aérienne chinoise s'est engagée auprès de l'avionneur européen pour la commande de 20 A350-900, et pourra échanger les 5 derniers appareils contre la version plus grande, l'A350-1000. Air China a pris livraison de son premier A350-900 en août 2018 et utiliserait l'avion sur quelques lignes intérieures dont Pékin-Shanghai, ainsi que sur des vols internationaux vers Londres, Milan, Francfort et Munich. Un autre transporteur chinois, China Southern Airlines, a récemment reçu son premier A350-900 doté de nouveaux sièges.