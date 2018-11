Air China délaisse Chengdu - Gatwick au profit de Londres Heathrow

La desserte de Chengdu d'Air China ne sera plus proposée au départ de Londres Gatwick mais de l'aéroport de Heathrow à partir du 2 avril 2019.



La compagnie chinoise assurera la ligne avec un A330-200 Haute Densité. Cet appareil propose des classes Business en configuration 2-2-2 tandis que les Premium Economy et Economy ont une disposition 2-4-2.



L'avion décollera de la province du Sichuan à 12h25 tous les mardi, jeudi et samedi pour se poser au Royaume-Uni à 16h45 (heure locale). Le vol retour quittera la piste londonienne à 22h00 pour un atterrissage à Chengdu à 15h25 le lendemain.