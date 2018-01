Air China va étendre son réseau en Europe en proposant aux voyageurs d'affaires de voler entre Beijing et Copenhague. La liaison sera opérée 4 fois par semaine avec un A330-200 à compter du 30 mai 2018. L'Airbus décollera de son hub à 2h55 tous les lundi, mercredi, vendredi et dimanche et se posera au Danemark à 6h45. Le vol retour prévoit un départ de la capitale danoise à 13h15 pour un atterrissage en Chine à 4h10, le lendemain.