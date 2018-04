Air Corsica désenclave les hommes d'affaires corses

Depuis plusieurs années la compagnie Hop! multiplie les liaisons entre la province française et la Corse mais la compagnie Air Corsica - partenaire de Hop! et Air France - veut elle aussi désenclaver la Corse. Elle offrira cet été 2018 274 000 sièges si bien qu'en dehors des lignes de service public, son offre augmente de 53%. Et pour la première fois, la compagnie va sortir de l'Hexagone pour atteindre les aéroports de Bruxelles-Charleroi et Londres-Stansted, espérant ainsi élargir sa clientèle depuis la Corse mais également vers l'île de Beauté. Dans cet objectif, la flotte de la compagnie passera cette année de 11 à 12 appareils, avec un nouvel Airbus basé à Figari.