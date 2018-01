Air Côte d'Ivoire ira aux Etats-Unis

Dans son discours à la Nation, le Président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé des liaisons directes entre Abidjan et les Etats-Unis " dans le courant du premier semestre 2018 ". Le Chef de l’Etat ivoirien affirme que la compagnie Air Côte d’Ivoire est devenue " première compagnie de la zone Cedeao-Cemac avec environ 45% de part du trafic de l’aéroport d’Abidjan " et il considère qu'Abidjan " s’est repositionné comme la principale plateforme aéroportuaire de la zone économique et monétaire ouest-africaine, avec plus de deux millions de passagers. Cela devrait s’intensifier avec l’établissement de vols directs entre Abidjan et les Etats-Unis ".