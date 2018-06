Air Côte d'Ivoire va relier Bouaké à Bamako

Air Côte d'Ivoire va étoffer son offre en ouvrant une liaison Abidjan – Bouaké – Bamako, le 2 août prochain. Avec cette nouvelle route, la compagnie proposera pour la première fois une destination internationale au départ de Bouaké.



Le Dash8-Q400 décollera de la capitale économique ivoirienne à 19h00 les mardi, jeudi et dimanche pour se poser sur l'aéroport du centre de la Côte d'Ivoire à 19h55. 40 min plus tard, il mettra le cap sur le Mali où il atterrira à 22h20.



Le vol retour proposera un décollage de Bamako à 7h30 les lundi, mercredi et vendredi et de Bouaké à 9h55 pour une arrivée à Abidjan à 10h50.



Le transporteur a accepté qu'Ethiopian Airlines pose ses codes sur ces nouvelles fréquences.