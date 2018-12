Air Europa va ouvrir une ligne Madrid – Casablanca

Air Europa assurera une liaison entre Madrid et Casablanca 5 fois par semaine à compter du 1er juin 2019. Cette route sera assurée par un Embraer E190.



L'avion décollera de l'aéroport espagnol à 23h25 tous les jours sauf les mardi et mercredi et se posera au Maroc à 00h15. Il quittera ensuite la plate-forme casablancaise à 2h15 tous les jours sauf les mercredi et jeudi et atterrira sur son hub à 4h50.



Le transporteur membre de SkyTeam prévoit de réduire par la suite l'offre de la ligne à 3 fréquences hebdomadaires à compter du 6 octobre 2019.