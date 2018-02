Air France : 5 destinations méditerranéennes à l’été 2018

Air France reliera Paris CDG à Perpignan du 16 juillet au 2 septembre 2018. Les 5 fréquences hebdomadaires seront effectuées par HOP! en Embraer 190. A destination de Bari, la compagnie proposera à ses clients de rejoindre la ville italienne grâce à 5 vols par semaine effectués en Airbus A320 et Airbus A319 du 18 juillet au 2 septembre 2018.



Elle proposera Cagliari du 16 juillet au 2 septembre 2018. Ce vol quotidien sera opéré par Hop! en Embraer 190. Dubrovnik sera desservie par 2 vols par semaine en Airbus A319 du 19 juillet au 1er septembre.



La destination soleil Ibiza sera assurée par 3 vols par semaine effectués en Airbus A319 du 18 juillet au 2 septembre 2018.



Au total, Air France proposera 16 nouvelles liaisons court- et moyen-courrier cet été. La compagnie indique qu'elle "déploie son offre vers ces nouvelles destinations méditerranéennes afin de répondre toujours mieux à la demande de ses clients. La réduction des déplacements des voyageurs affaires durant les mois de juillet et août permet à la compagnie de redéployer ses avions à l'été" .





Horaires des vols effectués (en heure locale) :

Bari

AF1288 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 14h45, arrivée à Bari à 16h55

Vols opérés les mercredis, jeudis et samedis en Airbus A320 (174 sièges) et Airbus A319 (143 sièges)

AF1288 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 11h15, arrivée à Bari à 13h25

Vols opérés les vendredis en Airbus A320 (174 sièges)

AF1288 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 08h05, arrivée à Bari à 10h15

Vols opérés les dimanches en Airbus A319 (143 sièges)

AF1289 : départ de Bari à 17h50, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 20h05

Vols opérés les mercredis, jeudis et samedis en Airbus A320 (174 sièges) et Airbus A319 (143 sièges)

AF1289 : départ de Bari à 14h15, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 16h30

Vols opérés les vendredis en Airbus A320 (174 sièges)

AF1289 : départ de Bari à 11h05, arrivée à Paris-Charles de Gaulles à 13h20

Vols opérés les dimanches en Airbus A319 (143 sièges)



Cagliari

AF1110 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 14h20, arrivée à Cagliari à 16h40

AF1111 : départ de Cagliari à 17h20, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 19h35

Vols opérés quotidiennement en Embraer 190 (100 sièges) par HOP!



Dubrovnik

AF1286 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 12h55, arrivée à Dubrovnik à 15h15

AF1287 : départ de Dubrovnik à 16h05, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 18h35

Vols opérés les jeudis et samedis en Airbus A319 (143 sièges)



Ibiza

AF1190 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h00, arrivée à Ibiza à 15h10

AF1191 : départ d'Ibiza à 16h00, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 17h55

Vols opérés les mercredis, samedis et dimanches en Airbus A319 (143 sièges)



Perpignan

AF7690 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 9h50, arrivée à Perpignan à 11h15

AF7691 : départ de Perpignan à 11h55, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 13h25

Vols opérés les lundis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches en Embraer 190 (100 sièges) par HOP!