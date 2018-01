Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Air France : coup de jeune sur le salon Business du hall L de CDG

Les voyageurs d'affaires vont pouvoir découvrir le nouveau visage du salon Business d'Air France situé dans le Hall L du Terminal 2E de Roissy Charles de Gaule. La première partie de cet espace rénové de 3200m² ouvre ses portes ce jeudi 25 janvier.



Air France a repensé son salon Business du Hall L de Paris-Charles de Gaulle pour offrir une bulle de bien-être à ses clients Business et détenteurs de la carte Flying Blue Elite Plus.

Le lounge de 3.200 m² ouvrira ses portes en deux temps. Une première partie de 2.180 m2 sera dévoilée ce 25 janvier. Il faudra ensuite attendre juillet 2018 pour découvrir de nouveaux espaces. Air France et l'agence Brandimage ont opté pour une palette de couleurs lumineuses et un design épuré.



Cette installation propose le plus grand espace bien-être des salons de la compagnie, soit plus de 550m² dédiés. Il se compose d'un espace "Instant Relaxation" pour se détendre confortablement dans des chaises longues ou dans des mini-suites, d'un bar détox offrant une fine sélection de thés, d'un espace dédié aux soins du visage avec deux cabines privatives, de deux saunas à usage privatif ainsi que de douches.



Les passagers peuvent également se restaurer avant leur vol grâce à "La Table Gourmet". Cette offre de restauration est pensée dans un esprit de nouvelle brasserie parisienne. Elle dispose d'une cuisine ouverte où un chef dresse des plats chauds en y apportant la touche finale devant le client. Une offre en libre-service est également disponible, tout comme une sélection de vins et de champagnes élaborée par Paolo Basso, meilleur sommelier du monde en 2013.

L'art digital au cœur de l'expérience client

En collaboration avec les start up françaises Superbien et Tetro ainsi que l'agence Brandimage, Air France met le digital à l'honneur. Dès l'entrée, une enfilade d'écrans accompagne le client et le projette dans l'univers du voyage grâce à des effets de lumières doux et aériens. De plus, une œuvre digitale en trois dimensions rayonne au cœur de l'espace bien-être. Le salon propose aussi un ciel aux lumières apaisantes dans l'esprit luminothérapie.



Des espaces inédits

Pour satisfaire les attentes de chaque client, Air France a également imaginé :

- "Le Club", un espace privatisable, pour s'isoler ou se réunir dans une ambiance chaleureuse;

- "Le Petit Salon" pour se déconnecter dans un lieu où le calme est roi et les smartphones silencieux ;

- Un espace "À Votre Service", pour être accompagné par les personnels d'Air France au sein du salon : réservation des douches et des saunas, changement de siège, de vol, etc.

- Des vitrines "Air France Shopping" pour découvrir et s'offrir une sélection d'objets inédits signés Air France ;



Par ailleurs, ce salon réserve encore d'autres surprises, notamment une création réalisée par le designer français Mathieu Lehanneur qui sera installée en juillet 2018.