Air France : le chef Michel Roth aux commandes du menu La Première

Air France a confié son menu de la cabine La Première au chef étoilé Michel Roth. Le cuisinier a imaginé 7 nouveaux plats servis au cours du 1er trimestre 2019 aux passagers First des long-courriers au départ de Paris-Charles de Gaulle.



Après la Volaille fermière laquée au poivre rare et miel d'agrume et le Duo de crevettes et encornets et sa sauce homardine à l'estragon du mois de janvier, ils pourront découvrir en :



Février 2019

- Fondant de bœuf, foie gras poêlé et leur sauce aux truffes poêlées d’asperges, cèpes et truffes

- Saint-Jacques poêlées parfumées au tartuffon, polenta dorée et pois gourmands



Mars 2019

- Filet de barbue et son jus de moule crémé, accompagné de légumes verts mitonnés

- ​Suprême de volaille parfumé aux olives et truffes noires, artichauts poivrades et viennoise de macaro

- Veau mijoté à la verveine, fricassé de légumes et morilles