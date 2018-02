Air France : 6 chefs se relayeront en cuisine en 2018

Bien décidée à séduire les papilles de ses passagers La Première et Business, Air France a demandé à Joël Robuchon, chef le plus étoilé au monde, Michel Roth, chef étoilé du Ritz, Olivier Bellin, chef doublement étoilé, Anne-Sophie Pic, chef étoilée du restaurant La Dame de Pic et de la Maison Pic, Guy Martin, chef renommé du Grand Véfour et Régis Marcon, chef emblématique du terroir français, de se relayer en cuisine.Ainsi les voyageurs d'affaires pourront découvrir leurs mets tout au long de l'année :• Janvier, février, mars 2018 : La Première avec Joël Robuchon, la Business avec Olivier Bellin• Avril, mai, juin 2018 : La Première avec Anne-Sophie, la Business avec Pic Guy Martin• Juillet, août, septembre 2018 : La Première avec Régis Marcon, la Business avec Michel Roth• Octobre, novembre, décembre 2018 : La Première avec Guy Martin, La Business avec Régis MarconPar ailleurs, au départ des Antilles et de la Guyane, Babette de Rozières revisite les classiques de la cuisine créole à bord des cabines Business et Premium Economy.A destination de Séoul (Corée du Sud), les plats conçus par la chef coréenne Youn-Young Kim initient à la richesse des saveurs d'Asie. Au départ des États-Unis et du Canada, les clients La Première et Business peuvent savourer la cuisine du chef étoilé Daniel Boulud jusqu'au 28 février prochain.Entre Buenos Aires (Argentine) et Paris, Olivier Falchi, ambassadeur de la cuisine française en Amérique du Sud propose 6 plats en alternance aux clients Business. Enfin, à destination de Guangzhou, Hong Kong, Beijing, Shanghai et Wuhan en Chine ainsi que Singapour, Zhao Guangyou offre aux clients Business des mets déclinés de la cuisine impériale.