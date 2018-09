Air France, Benjamin Smith pourrait dévoiler ses cartes dès le 27 septembre

" Il ne faut pas vendre la peau du DRH avant de l'avoir éjecté ". Voilà résumé le programme prévisionnel de la semaine si l'on en croit les syndicats, informés, selon eux, d'un changement prochain des représentants de la compagnie en charge de la négociation. Preuve de l'importance du sujet, Benjamin Smith recevra en personne l'intersyndicale le 27 septembre prochain, après avoir reçu la semaine dernière chacune des organisations et avoir passé aux salariés un message vidéo direct.



Selon des sources proches du ministère de transport, il aurait reçu l'assurance avant son arrivée à la tête du groupe de bénéficier d'un coup de pouce financier lui permettant de proposer 4% d'augmentation immédiatement et 1% variable d'ici à la fin 2019. Cette dernière partie serait adaptable en fonction des résultats de la compagnie sur l'année à venir. Autre scenario possible, une hausse à géométrie variable : plus importante pour les petits salaires et très modérée pour les gros. Cette approche plairait au gouvernement qui pourrait ainsi porter un coup fatal à l'intersyndicale en opposant le sol aux pilotes.



Il faut cependant rester prudent avec ces informations qui, depuis deux semaines, changent perpétuellement que ce soit au ministère ou à la tête de la compagnie. Air France-KLM, qui sera sur le salon IFTM Top Résa, a prévu un grand nombre d'opérations pour reconquérir la clientèle Affaires (et loisirs), inquiètes l'une comme l'autre de la capacité réelle du groupe à assurer les déplacements prévus dans un contexte social tendu.



Pour le nouveau directeur général, aller renforcer les équipes sur place et (pourquoi pas) rassurer les acheteurs et Travel manager présent sur le club Affaires serait un geste fort, attendu aujourd'hui par un grand nombre de clients. Mais comme à l'époque bénie de l'Union soviétique, le futur reste imprévisible et le passé souvent réécrit. Résultats concrets de tous ces pronostics avant la fin de la semaine.