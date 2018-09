Air France : Elisabeth Borne adepte de la méthode Coué

Notre seule certitude c'est qu'il vient les poches pleines

On peut débattre des niveaux des rémunérations. Quand on veut les meilleurs, il faut tenir compte des réalités. Les actionnaires, dont l’État, ont voulu le meilleur pour Air France

Il en va de la responsabilité de chacun

Les conflits au printemps ont fait du mal à la compagnie, ils ont créé du doute chez les voyageurs

Rarement le poids de l'Etat dans le choix du nouveau PDG aura été aussi visible, confirmant ainsi la crainte des syndicats de voir le gouvernement intervenir dans la compagnie. "", précise un syndicaliste persuadé lui aussi que la hausse des salaires attendue par le personnel est désormais actée. Il reste à connaître le lest que lâchera le nouveau patron.Mais derrière ce pic, il fait aussi allusion au salaire du nouvel entrant, trois fois supérieur à celui de Jean-Marc Janaillac. Mais la Ministre est là aussi intervenu, défendant ce choix : "”.Elisabeth Borne n'a pas voulu commenter les annonces syndicales et le risque de grève possibles. Pour elle, "". Elle invite les organisations professionnelles à ne pas s'engager dans un mouvement dangereux pour l'avenir de la compagnie et de préciser que "”.