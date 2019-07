Le premier média du voyage d'affaires et des mobilités professionnelles

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Air France : France 24 en direct et gratuite

La chaine tout info est diffusée sur les vols moyen-courriers d'Air France, via Air France Connect, accessible depuis son smartphone, sa tablette ou son ordinateur portable.



Air France Connect est progressivement proposée sur tous les vols d'Air France. Cette offre équipe déjà tous les avions moyen-courrier d'Air France. Elle concernera l'ensemble de sa flotte d'ici l'an prochain. L'outil est simple.Une fois dans l'avion, le passager se connecte à une borne wifi. Il bénéficie d'un accès internet payant, soit une offre «surf» à partir de 3€ sur les vols en France, de 5€ sur les vols en Europe et de 8€/heure sur un long-courrier (18€ pour le vol complet). Il peut aussi profiter de l'offre gratuite : celle-ci lui permet d'envoyer des messages texte, et désormais de suivre la chaîne d'info France24 en direct. Hors connection, les passagers ont aussi accès à un portail de programmes de divertissement, leur permettant de profiter gratuitement d’une large sélection de films, séries et documentaires, ainsi que de bulletins d’information en temps réel tout au long de leur vol.





Sur ses vols long-courriers , à défaut de suivre gratuitement France24 en direct, Air France propose à ses clients une sélection de documentaires et de programmes de la chaine d'info, dans le cadre de son offre de divertissement en vol accessible depuis leurs écrans individuels.