Air France : Frank Terner, son DG, a toutes les qualités pour devenir agriculteur

Globalement, chez Air France, c'est un peu la même chose. Tous les malheurs du monde viennent d'ailleurs, c'est en gros ce que le DG d'Air France Franck terner est venu expliquer tout récemment devant la FNAM, Fédération nationale de l'Aviation Marchande. Des taxes, une solidarité coûteuse, la sûreté, des frais d'exploitation en hausse, des avions, des clients, des pilotes en grève et, refrain bien connu, des méchantes compagnies du Golfe. Pensez donc, ressortir une fake news américaine qui évoque les 50 milliards d'aides financières reçues par le trio moyen oriental, Etihad, Qatar et Emirates, fastoche pour faire pleurer Cosette. D'autant que depuis un moment, on sait que ces aides n'existent pas pour Emirates qui achète, entre autres, son pétrole dans le monde entier au tarif de tous les autres.



Si on peut discuter sur les aides d'état à des compagnies d'Etat comme Qatar et Etihad,entre 2 et 9 milliards entre 2010 et 2017, ce serait oublier l'ardoise d'Air France payée en 1994 par les contribuables, 20 milliards de francs. On pourrait aussi parler de British Airways ou de Lufthansa qui, dans une bien moindre mesure, ont également en leur temps bénéficié de la manne gouvernementale.



Que dire du "chapitre 11 " des compagnies aériennes américaines, vaste escroquerie d'Etat qui leur permet d'être aidée en toute impunité et en dehors de tout cadre légal d'analyse financière. Faut-il rappeler l'apport d'Air France à KLM lors du rachat de l'entreprise hollandaise… et l'inverse aujourd'hui dans les comptes annuels. Oublions aussi ces obligations de service public qui permettent aux compagnies françaises d'être subventionnées par les régions. L'aide indirecte est partout, dans tous les domaines, n'en déplaise à Franck Terner, pourtant brillant DG qui mérite largement de rester au poste qu'il occupe.



Mais de grâce, Monsieur le Directeur Général, oubliez enfin cet argument qui, en son temps, avait fait réagir Tim Clark lors du Forum APG à Cannes. Il avait alors invité Jean-Cyril Spinetta, Président d'Air France/KLM à l'époque, à envoyer des émissaires pour auditer ses comptes et débusquer les aides et subventions. Il l'a fait, dit la rumeur et le résultat est resté discret. Et pour cause, ils n'auraient rien trouvé. Certes les charges sociales à Dubaï sont peu élevées et la gestion de l'aéroport moins couteuse mais dans les pays où ils disposent de représentations commerciales, ils respectent le droit local. Idem pour Qatar Airways ou Etihad.



Que des compagnies américaines balancent des inepties, pourquoi pas. Leur Président le fait bien. Mais Air France, empêtrée en permanence dans des conflits, des égos de Présidence et des coups fourrés en interne, a mieux à faire que de regarder ce qui ne va pas ailleurs. Oui vous avez raison, le combat doit se faire chez nous. Chez ADP qui vous prend pour des tirelires volantes, au Ministère des finances qui pense que vous êtes "taxes friendly" ou chez les clients qui en veulent plus pour moins.



Avant d'aller chercher des mirages dans le désert, récoltons le blé qui dort chez nous. Je vous l'ai dit, nous sommes tous des enfants d'agriculteurs.



Pierre Barre