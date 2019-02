Air France-KLM : trafic passagers en hausse de 2,3% en janvier

L'activité passage réseaux qui regroupe Air France, KLM et Hop!, enregistre une hausse du trafic passagers de +1,7% en janvier 2019. Dans le détail, le segment long-courrier se porte bien avec une croissance de 2,0%. L’Amérique latine et l'Amérique du nord sont en grande forme avec des trafics passagers en hausse de +6,8% et +3,1%, respectivement. L'Asie fait preuve de dynamisme aussi avec +2,4% en janvier.



En revanche, les régions Afrique-Moyen Orient et Caraïbes-Océan Indien sont à la peine (-1,6% et-1,9% respectivement).



De son côté, le segment court et moyen-courrier fait pale figure avec une légère hausse de +0,4%.



Le coefficient de remplissage global des avions de l'activité passage réseaux est de 85,4%. Cela représente un repli de 0,9 point par rapport à la même époque l'année dernière.



Transavia : une hausse de trafic à deux chiffres

Transavia se montre toujours aussi dynamique. Elle affiche une hausse de trafic passagers de 10,1 en ce début 2019. La capacité de la low-cost du groupe Air France-KLM avait été boostée de 10,7%. Le coefficient de remplissage est de 89%, soit un recul de 0,5 point par rapport à janvier 2018.



7,4 millions de clients dans les avions du groupe

Les 4 compagnies de la holding franco-néerlandaise ont transporté ensemble 7,4 millions de voyageurs. Cela représente une croissance de 1,5% par rapport à la même époque l'année dernière. Le trafic passagers (en PKT) a grimpé de 2,3% et la capacité de 3,3%. Ainsi le coefficient de remplissage moyen du groupe a enregistré un repli de 0,8 point pour atteindre 85,7%.