Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Air France – KLM : 78 nouvelles liaisons cet été

Air France-KLM profite du programme d'été 2018 pour augmenter globalement son offre de 4,1%. La progression sera portée principalement par l'activité low cost de Transavia (+10,6%) et l'activité long-courrier (+3,9%). L'activité passage moyen- et court-courrier augmentera de +1,4%. Au total, le groupe proposera 314 destinations vers 116 pays dont 78 nouvelles liaisons comme Nairobi,Seattle et Taipei pour Air France.



A lire également Frais GDS Air France/KLM : un premier accord signé avec Travelport

Delta et China Eastern au capital d'Air France-KLM Air France-KLM augmente son offre long-courrier de +3.9% lors du programme d'été 2018. Les voyageurs d'affaires auront accès à 9 nouvelles liaisons :

- 6 destinations au départ de Paris-Charles de Gaulle : Nairobi (Kenya), Seattle (Etats-Unis) dès le 25 mars, Taipei (Taïwan) dès le 16 avril ainsi que San José (Costa Rica) en continuation de la saison hiver 2017-18 avec Air France. Fortaleza (Brésil) dès le 3 mai et Mahé (Seychelles) dès le 5 mai avec Joon.

- 1 destination au départ de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) : Atlanta (Etats-Unis) en continuation de la saison hiver avec Air France.

- 2 destinations au départ d'Amsterdam-Schiphol : Fortaleza (Brésil) et Mumbai (Inde) en continuation de la saison hiver 2017-18 avec KLM.



Amérique du Nord

Aux Etats-Unis, Air France reprendra la desserte de Seattle avec 5 vols hebdomadaires en Boeing 777-200. La liaison Atlanta - Pointe-à-Pitre ouverte à la saison hiver 2017-18 sera prolongée durant toute la saison été 2018. Detroit et Boston seront opérés en Boeing 787 jusqu'au 17 juin.



KLM Royal Dutch Airlines augmentera la desserte de Minneapolis, San Francisco et New York. Une fréquence hebdomadaire au départ d'Amsterdam sera ajoutée aux routes de Minneapolis et de San Francisco, portant les fréquences de KLM respectivement à 4 et 11 vols hebdomadaires. La liaison proposée par KLM vers New York augmentera de 6 fréquences, soit au total 20 vols hebdomadaires depuis l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol.



Amérique Centrale et du Sud et Caraïbes

Au Brésil, KLM et Joon inaugureront la desserte de Fortaleza dès le 3 mai 2018. KLM effectuera 3 vols directs hebdomadaires entre l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol et Fortaleza en Airbus A330.



Joon opérera 2 vols hebdomadaires entre Paris-Charles de Gaulles et Fortaleza en Airbus A340. Cette ouverture permettra de proposer aux clients une troisième porte d'entrée brésilienne pour le Groupe avec son partenaire GOL Linhas Aéras Inteligentes, en complément de Rio de Janeiro et de Sao Paulo, avec 6 nouvelles liaisons au-delà de Fortaleza effectuées en partage de codes. Vers Rio de Janeiro, KLM proposera 333 sièges en plus par semaine, soit une augmentation de 18,2 %, grâce à un vol hebdomadaire supplémentaire. Ainsi, le Groupe offrira à ses clients 2 vols quotidiens depuis/vers l'Europe avec KLM au départ d'Amsterdam-Schiphol et avec Air France au départ de Paris-Charles de Gaulle.



Au Costa Rica, Air France prolongera la desserte de San José durant toute la saison été avec 2 vols hebdomadaires.



Vers l'Argentine, la Colombie, le Chili et les Caraïbes, KLM augmentera son offre de capacité de 20% au départ d'Amsterdam-Schiphol : un vol supplémentaire vers Buenos Aires et Santiago, soit 6 vols hebdomadaires ; un vol supplémentaire vers Bogota et Carthagène, soit 4 vols hebdomadaires ; un vol supplémentaire vers Aruba et Bonaire, soit 7 vols hebdomadaires.



Enfin, les deux nouveaux vols boucles entre Amsterdam-Schiphol, Saint-Martin et Curaçao, augmenteront l'offre de KLM vers Curaçao de 7 à 9 vols hebdomadaires. Air France proposera l'un de ses Boeing 787 pour relier Paris-Charles de Gaulle à Bogota dès le 22 avril 2018. Vers Saint-Martin, Air France proposera 2 vols hebdomadaires au départ de Paris-Charles de Gaulle effectués en Airbus A330.



Asie et Moyen-Orient

Vers Taïwan, Air France inaugurera la desserte de Taipei grâce à 3 vols hebdomadaires effectués en Boeing 777-200 dès le 16 avril prochain. Cette nouvelle offre sera complémentaire à celle de KLM qui proposera un vol quotidien vers cette destination.



Au Japon, Air France augmentera son offre de sièges vers Osaka grâce à son Boeing 787, soit 744 sièges supplémentaires par semaine et son offre de vol vers Tokyo-Haneda grâce à 2 vols hebdomadaires supplémentaires.



En Corée du Sud, les clients bénéficieront d'un vol supplémentaire vers Séoul effectué par Air France en Boeing 777-200, soit au total 3 vols hebdomadaires.



Vers la Thaïlande, Air France proposera 2 vols supplémentaires à destination de Bangkok, soit 5 vols hebdomadaires durant toute la saison été.



En Inde, KLM prolongera l'ouverture de Mumbai en continuation de la saison hiver 2017-18 avec 3 vols hebdomadaires. Air France confiera la desserte de cette destination à Joon à compter du 18 juin 2018. La liaison sera effectuée quotidiennement en Airbus A340. Vers Bangalore, Air France augmentera l'offre de vol avec un vol supplémentaire, soit 7 vols hebdomadaires.



En Malaisie, KLM réduira la desserte de Kuala Lumpur et proposera 7 vols hebdomadaires au départ d'Amsterdam-Schiphol en continuation de la saison hiver.



Au Kazakhstan, KLM suspendra la desserte d'Almaty et d'Astana pendant la saison été, en continuation de la saison hiver.



Afrique et Océan Indien

Au Kenya, Air France inaugurera la liaison Paris - Nairobi le 25 mars 2018. La ville sera desservie en Boeing 787 avec 3 vols hebdomadaires.



En Egypte, en Iran et en Afrique du Sud, Air France confiera à Joon les dessertes du Caire avec un vol quotidien dès le 25 mars, de Téhéran avec 3 vols hebdomadaires dès le 2 avril et du Cap avec 3 vols hebdomadaires dès le 1er avril.



Vers l'Afrique de l'Ouest, Air France augmentera son offre de vols directs vers Lomé (Togo) et proposera 3 fréquences hebdomadaires, en complément des 4 liaisons hebdomadaires Paris - Accra - Lomé. Vers Accra (Ghana), la compagnie proposera un vol direct supplémentaire, soit 4 fréquences hebdomadaires depuis Paris-Charles de Gaulle.



Aux Seychelles, Joon inaugurera la desserte de Mahé avec 3 vols hebdomadaires dès le 5 mai 2018.

Moyen et court-courrier 18 nouvelles destinations Le groupe Air France-KLM proposera 18 nouvelles liaisons au départ des principaux hubs et des régions :

- Au départ de Paris-Charles de Gaulle : Bergen (Norvège) et Catane (Italie) avec Air France ainsi que Cork (Irlande), Wroclaw (Pologne) et Toulon (France) avec Hop!

- Au départ de Paris-Orly : La Rochelle (France) avec Hop!

- Au départ d'Amsterdam-Schiphol Nantes (France) et Växjö (Suède) avec KLM



Les régions françaises ne sont pas oubliées avec Hop! :

- Au départ de Bordeaux : Düsseldorf (Allemagne) ;

- Au départ de Marseille : Caen (France) et Metz (France) ;

- Au départ de Montpellier : Alger (Algérie) ;

- Au départ de Nantes : Hambourg (Allemagne) ;

- Au départ de Lille : Brest (France) ;

- Au départ de Lyon : Rouen (France) et Nuremberg (Allemagne) ;

- Au départ de Strasbourg : Rennes (France) ;

- Au départ de Toulouse : Caen (France).



Le groupe a aussi prévu d'ouvrir 17 liaisons saisonnière à la haute saisons dont 16 vers la Corse :

- Au départ de Paris-Charles de Gaulle : Bari (Italie), Ibiza (Espagne), Dubrovnik (Croatie) avec Air France ainsi que Cagliari (Italie) et Perpignan (France) avec Hop!.



- Au départ des régions françaises avec Hop! :

Au départ Bordeaux : Calvi (France) ;

Au départ de Caen : Ajaccio (France) ;

Au départ de Castres : Bastia (France) ;

Au départ de Marseille : Genève (Suisse), Beyrouth (Liban) ;

Au départ de Metz : Bastia (France) ;

Au départ de Nantes : Ajaccio (France) et Bastia (France) ;

Au départ de Nice : Beyrouth (Liban) et Quimper (France) ;

Au départ de Lille : Toulon (France) ;

Au départ de Lyon : Figari (France), Calvi (France), Bastia (France) et Ajaccio (France) ;

Au départ de Perpignan : Bastia (France) ;

Au départ de Strasbourg : Toulon (France) et Bastia (France) ;

Au départ de Toulon : Genève (Suisse) ;

Au départ de Toulouse : Ibiza (Espagne) et Figari (France) ;



- Au départ de Bruxelles (Belgique) : Calvi (France) avec Hop!.



Le Groupe renforcera son réseau en augmentant les fréquences de vol sur certaines destinations. La compagnie française boostera son offre vers Dublin (Irlande), Oslo (Norvège), Göteborg (Suède), Berlin (Allemagne), Nice (France), Madrid (Espagne), Marrakech (Maroc) et Palma (Espagne) de 9% par rapport à la saison été précédente. KLM augmentera son offre vers Bologne (Italie), Cracovie, Gdansk (Pologne) et Helsinki (Finlande).

Joon poursuit son développement Joon poursuivra sa croissance sur le réseau moyen-courrier. Air France va lui confier 4 destinations supplémentaires au départ de Paris-Charles de Gaulle : Naples avec 3 vols quotidiens et Rome avec 7 fréquences par jour, Oslo avec 2 à 3 vols quotidiens et Istanbul avec 1 vol quotidien.



Ces destinations viendront compléter le réseau actuel de Joon au départ de Paris-Charles de Gaulle composé de Barcelone (Espagne), Lisbonne, Porto (Portugal) et Berlin (Allemagne).



Transavia porte la croissance Avec une offre boostée de +10,6% cet été, Transavia porte en grande partie la croissance du programme estival 2018.



La compagnie va développer son réseau depuis toutes ses bases en France (Orly, Lyon, Nantes) et aux Pays-Bas (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven) avec 24 nouvelles liaisons :

- Depuis Eindhoven : Rijeka (Croatie), Séville (Espagne), Marrakech (Maroc) et Tel Aviv (Israël) ;

- Depuis Rotterdam : Lamezia Terme, Palerme (Italie), Dubrovnik (Croatie), Almeria (Espagne), Lisbonne (Portugal), Héraklion (Grèce) et Al Hoceima (Maroc) ;

- Depuis Paris-Orly : Beyrouth (Liban), Rabat (Maroc), Alicante (Espagne) et Olbia (Italie) ;

- Depuis Nantes : Rome, Catane (Italie), Agadir, Casablanca (Maroc) et Djerba (Tunisie) ;

- Depuis Lyon : Catane, Palerme (Italie), Djerba (Tunisie) et Malaga (Espagne).



Au départ des Pays Bas, la low cost du Groupe augmentera son offre de vol de 50% vers la Grèce et ses îles, ainsi que vers l'Europe de l'Est (Belgrade et Ljubljana).



Au départ de la France, la croissance totale sera de 19%, essentiellement portée par les départs depuis les régions comme Lyon et Nantes. Transavia renforcera principalement son offre vers le Maroc, la Grèce et la Tunisie.



Par ailleurs, Air France et Transavia ont conclu un accord grâce auquel Air France partagera 50 liaisons effectuées par la compagnie low cost depuis Paris-Orly, Lyon et Nantes.