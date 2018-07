Air France KLM : Catherine Guillouard confirmée comme Présidente du groupe d'ici à la fin de la semaine ?

Selon des sources proches de l'Elysée, l'idée plairait beaucoup à Macron pour qui l'arrivée d'une femme à la tête du groupe franco néerlandais serait un joli coup. D'autant qu'Air France, cette Sciences Po, énarque, de 53 ans, elle connaît ! Chef de projet senior (1997-1999), Catherine Guillouard a organisé et coordonné le projet d'ouverture du capital qui permet aux salariés d'Air France d'en détenir 11 %5. Petit clin d’œil aux voyages, elle est la fille d'un directeur d'hôtel et d'une agent de voyages.



Son CV au sein de la compagnie est jugé exemplaire. Directrice adjointe du contrôle de gestion (1999-2001), elle met en place un nouveau processus de boucle de gestion en instaurant une vision stratégique à cinq ans et un plan moyen terme à trois ans. Elle travaille en équipe à une refonte des outils de gestion, avec notamment la création d'un outil d'analyse du réseau aérien (ARA) qui en mesure la profitabilité.



En 2001, elle est nommée directrice déléguée aux opérations aériennes. Elle est responsable, auprès du directeur général adjoint, de la division Opérations aériennes qui inclut les 4 000 pilotes du Groupe et les 1 200 salariés composant le personnel au sol. À la même époque, elle préside le comité d’établissement des opérations aériennes où siège l’ensemble des organisations syndicales du personnel navigant technique et commercial de l’entreprise4. Elle devient numéro 2 — Déléguée générale — de la direction Ressources humaines et Changement en 2003 et pilote quatre directions : la formation, le recrutement, la politique RH du personnel au sol et le développement des ressources humaines8. En parallèle, elle anime, pour le comité exécutif, le chantier « amplifier le changement » qui forme avec « Les clients » et « Les alliances » les trois piliers du plan stratégique d’Air France dessiné par Jean-Cyril Spinetta.



En trois ans (2004-2007), elle renégocie notamment de nouvelles lignes de crédit bancaires pour 1,2 Md€, réussit la première opération d’obligations convertibles de 450 M€ pour le groupe Air France KLM et d’une obligation classique de 550 M€".



Il reste à confirmer le choix. Ce serait simple affaire de jours. Côté syndicats, pas de réactions officielles à ce jour même si l'on se félicité chez certains pilotes de l'arrivée d'une ancienne spécialiste RH de l'aérien. On attend pour ce matin les premiers commentaires.