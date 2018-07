Air France-KLM en forme au mois de juin

Air France-KLM affiche une belle vitalité en juin. Son activité passage réseaux - qui se compose d'Air France, KLM et Hop! - a transporté 7,7 millions de voyageurs, soit une hausse de 2,9% par rapport à la même époque l'année dernière. Le trafic passagers moyen est également en croissance avec +3,5%.



Le trafic passagers (en PKT) du segment Court et Moyen-Courrier a progressé de 3,1% tandis que celui du Long-Courrier a grimpé de 3,6% en juin. Dans le détail, l'Amérique Latine et l'Asie se sont montrées particulièrement dynamiques avec des progressions de 7,7% et 5,1% respectivement. L'Amérique du Nord et le secteur Caraïbes-Océan Indien ne sont pas en reste avec des croissances de 2,6% et 1,8%. La région Afrique-Moyen Orient affiche une hausse beaucoup plus timide (0,6%).



Le coefficient de remplissage global est de 88,8% (+1,5 point).



Ces bonnes performances ont permis au groupe franco-néerlandais d’enregistrer pour son activité passage réseaux une "recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) hors change en hausse par rapport à l'an dernier sur les réseaux Air France et KLM".



Par ailleurs, le dynamisme de Transavia ne s'est pas démenti au mois de juin. La low-cost du groupe a géré 1,6 million de personnes, soit une hausse de 8,1%. Son trafic a bondi de 12,4% tandis que le coefficient de remplissage a atteint 92,8% (+2,4 points).



Ainsi, les 4 compagnies réunies (Air France, KLM, Hop! et Transavia) ont transporté 9,3 millions de clients au mois de juin. Cela représente une croissance de 3,7%. De son côté, le trafic passagers affiche une progression de 4,5% pour une capacité en hausse de 2,6%. Le coefficient d'occupation moyen est de 89,3% (+1,6 point).