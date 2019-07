Air France-KLM et Air Europa bousculent le marché Europe-AmSud

Après un an de discussion, Air France-KLM et Air Europa ont conclu un accord de coentreprise pour l’exploitation des lignes Europe / Amérique du Sud. Signé au printemps dernier, il est désormais en attente de validation des autorités de régulation de la concurrence des destinations concernées ; un processus qui prendra plusieurs mois.

Actuellement, l’association d’IAG (British Airways et Iberia) et de la Chilienne Latam détient 31 % du marché. La coentreprise entre les compagnies franco-néerlandaise et espagnole, toutes deux membres de l'alliance Sky Team, représentera quant à elle une part de 29 %. La bataille de l'Eldorado latino mettra donc aux prises deux concurrents au poids très similaire. Le nouvel entrant proposera quelque 250 liaisons hebdomadaires vers tous les pays se situant au sud du Mexique, incluant les Caraïbes (hors DOM-TOM).