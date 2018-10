Air France-KLM mise sur la Blockchain

Air France-KLM et Winding Tree ont noué un nouveau partenariat visant à développer la technologie de la Blockchain dans l’industrie du voyage.



Leur objectif est de s'appuyer sur cette technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, sécurisée, fonctionnant sans organe central de contrôle pour mettre en place une "offre de voyage plus avantageuse pour les clients et plus rentable pour les fournisseurs, en réduisant notamment le nombre d’intermédiaires".



Avec la plate-forme BtoB de Winding Tree, les utilisateurs, et en particuliers les entreprises et startups, bénéficieront d’un large éventail d’offres (vols, hôtels,…) et pourront proposer un voyage adapté et personnalisé aux besoins des passagers.



Le groupe franco-néerlandais prévoit de tester la technologie de Winding Tree et d'apporter son retour d’expériences au fur et à mesure du développement.