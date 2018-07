Air France-KLM pas de nouvelle direction avant septembre

Cette information du personnel intervient au lendemain d’un point d’étape qui a été fait par la présidente non exécutive du groupe, Anne-Marie Couderc, avec les conseils d’administration d’Air France-KLM et d’Air France ainsi que les organisations syndicales, sur l’avancement du processus de recrutement de nouveaux dirigeants du groupe.



Selon le courrier, Mme Couderc a déploré " que le processus, très bien avancé à la mi-juin, avait été ralenti depuis par des perturbations externes regrettables et négatives pour le groupe. Ces perturbations sont liées pour certaines à la manière dont le groupe AccorHotels manifeste son intérêt capitalistique pour le groupe Air France-KLM, et pour d’autres à l’agitation médiatique alimentée par les nombreuses rumeurs autour de candidats potentiels ou supposés ."



Elle a précisé que le conseil d’administration avait demandé, à la fin de juin, au comité de nomination et de gouvernance " d'élargir la liste des candidats examinés, en y ajoutant des profils internationaux venant du monde aérien. "