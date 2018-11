Air France-KLM: trafic en hausse de 4,7% en octobre

La compagnie aérienne a transporté 7,6 millions de passagers sous ses bannières Air France, KLM et HOP! (+1,9%). En incluant son activité 'low cost' Transavia (+10,5%), 9,2 millions de passagers ont voyagé avec le groupe (+3,3%).



Hors Transavia, le trafic a augmenté de 4,7% sur le long-courrier, tiré par les liaisons avec l'Amérique latine (+6,8%), tandis que l'Afrique se remet à flot (+0,2% après -2,1% en septembre), et a connu une infime hausse de 0,3% sur le court et moyen-courrier, a indiqué Air France-KLM.