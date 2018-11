Air France-Klm lance un labo de start-up pour réfléchir au futur du voyage

Ce laboratoire vise à la création d’entreprises porteuses de projets innovants après identification des nouvelles tendances du Travel. Dans un environnement compétitif, le groupe se veut précurseur. BigBlank a pour feuille de route de lancer des projets issus des tendances du voyage de demain pour porter une vision nouvelle de l’industrie. Des initiatives menées par des entrepreneurs avec l’appui des expertises d’Air France-KLM et de ses compagnies.



BigBlank est une entité autonome et agile qui se nourrira de contacts permanents avec l’écosystème des start-ups. Il s’agit d’une filiale à 100 % du groupe Air France-KLM, dirigée par Hubert Riondel, Directeur Général de BigBlank et pilote Air France sur Boeing 777.