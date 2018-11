Air France ajoute un vol de jour Dubaï-Paris

Air France a annoncé un nouveau vol de jour entre Dubaï International et Paris-Charles de Gaulle pour la saison hivernale 2019, complétant le vol de nuit existant et offrant une nouvelle option aux voyageurs.



Le lancement du nouveau vol s'accompagne d'une offre spéciale pour les réservations faites entre le 29 novembre et le 6 décembre, pour les voyages au départ de Dubaï entre le 1er janvier et le 27 mars.



L'offre spéciale d'introduction pour le nouveau vol quotidien d'Air France est disponible pour les passagers voyageant de Dubaï à Paris (et à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol) avec 20% de réduction sur un billet, 30% sur deux billets et 40% sur trois billets ou plus.