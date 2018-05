Air France arrêtera son Paris Téhéran d’octobre 2018 à mars 2019

Des résultats décevants, une activité business qui n’a pas apporté toutes ses promesses et une géopolitique en forme de yoyo, il n’en fallait pas plus à Air France pour interrompre, d'octobre 2018 à mars 2019, sa ligne entre Paris et Téhéran. Et c'est la filiale Joon qui reprendra la ligne en 2019, en assurant seulement un programme d’été.