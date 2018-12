Air France augmente ses fréquences au départ de 5 villes françaises

Ces 5 villes seront désormais reliées plusieurs fois par jour aux hub Air France-Klm. Le réseau du Groupe est coordonné autour des deux hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol, qui figurent parmi les quatre plus importants en Europe. Proposer des correspondances fluides et optimisées est fondamental pour Air France et KLM, près de la moitié de ses clients effectuant des vols en correspondance. Le groupe Air France-KLM dessert 314 destinations dans 116 pays via ses hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol.



A partir de l'été 2019:

-5 vols par jour entre Nantes et Roissy et 4 vols entre Nantes et Schiphol.

-5 vols par jour entre Lyon et CDG et 4 entre Lyon et Schiphol

-8 vols entre Nice et CDG et 4 entre Nice et Amsterdam

-Montpellier 7 vols pour Paris et 2 pour Amsterdam

-Toulouse 7 vols pour Paris.



Toutes ces liaisons offrent des trajets aller et retour. Les billets sont disponibles à la vente dès à présent.