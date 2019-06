Air France condamnée pour avoir annulé un billet retour

Le TI de Toulouse a rendu son verdict vendredi. Air France doit donc rembourser le passager pour le nouveau billet qu'il avait dû s'acheter, ainsi qu'au paiement de 500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. Pour rappel, un passager s'était vu annulé son billet retour par la compagnie sous prétexte que celui-ci ne s'était pas présenté aux portes d’embarquement à l'aller. Plus connue sous le nom de "no-show", cette pratique est interdite par plusieurs compagnie.



Cependant l'avocate du plaignant à fait savoir que les mesures prises sont, "contraires aux conditions générales de vente qui prévoient l'application d'un surcoût, mais en aucun cas l'annulation pure et simple du billet retour". Le passager lui, s'est dit satisfait du verdict.