Air France confie ses cuisines au chef du Park Hyatt Paris-Vendôme

Les clients La Première d'Air France pourront déguster les plats de Jean-François Rouquette sur les vols au départ de New-York (États-Unis), Tokyo (Japon) et Shanghai (Chine) vers Paris. Les deux plats signature du chef étoilé, inspirés de ses carnets de voyages, changeront tous les mois. Sa cuisine sera proposée dans la cabine first jusqu’en septembre 2019.



Au départ de New-York – JFK

- Octobre 2018 et mars 2019

Filet de bœuf condiment bercy, coussins d’épinards, pommes de terre et échalotes confites au thym

Noix de Saint-Jacques rôties, beurre de café et vanille, chanterelle noire et purée de céleri



- Novembre et décembre 2018

Suprême de poulet farci aux noix et paprika, choux et marrons confits

Dos de lieu jaune meunière beurre de sauge, salsifis et radicchio caramélisés



- Janvier et février 2019

Noisettes d’agneau, jardin de céréales, artichauts parfumés au vadouvan

Lotte à l’armoricaine safranée, fenouil, riz croustillant au lait de coco



Au départ de Tokyo-Haneda et Tokyo Narita

- Octobre 2018 et mars 2019

Suprême de poulet farci beurre de noix et paprika fumé, sauce poulette, choux pointus et châtaignes

Lotte à l'armoricaine, fenouil, riz croustillant au lait de coco



- Novembre et décembre 2018

Noisettes d’agneau, jardin de céréales, purée d’artichauts, épinards

Noix de Saint-Jacques rôties, beurre de café au vinaigre de cidre, topinambours et champignons japonais



- Janvier et février 2019

Filet de bœuf poêlé condiment bercy, pommes de terre fondantes et échalotes confites, coussins d’épinards

Filet de lieu jaune parfumé à la sauge, radicchio au balsamique, salsifis au beurre



Au départ de Shanghai

- Octobre 2018 et mars 2019

Noisettes d’agneau, jardin de céréales, caviar d’aubergine et mini courgettes

Grosses crevettes à l’armoricaine, fenouil, riz croustillant au lait de coco



- Novembre et décembre 2018

Filet de bœuf poêlé, condiment bercy, pommes de terre fondantes et échalotes confites, coussins d’épinards

Filet de poisson Cobia parfumé à la sauge, radicchio au basilic, mousseline de butternut



- Janvier et février 2019

Suprême de poulet farci au beurre de noix et paprika fumé, sauce poulette, pak choy et châtaignes

Noix de Saint-Jacques rôties, beurre de café et vinaigre de cidre, purée de céleri, cueillette de champignons