Air France crée un site pour vendre les billets non remboursables

Les 50% restants servent à payer FlexFly et les compagnies aériennes, mais surtout à apporter une réduction pour l'acheteur potentiel

Comme le billet est repris pour 50%, vous économisez jusqu'à la moitié du prix initial du billet d’avion !

C'est un classique du voyage d'affaires, le billet acheté au meilleur prix mais non remboursable sur le site d'Air France alors que le rendez-vous est annulé. La compagnie publie sur son site une présentation de FlexFly, la plateforme qu'elle publie elle-même pour revendre et acheter des billets d'avion en toute sécurité.Il est possible d'y déposer une annonce pour revendre son billet d'avion. Si votre billet intéresse un acheteur, FlexFly vous verse une "récompense" à hauteur de 50% du prix du billet d'avion. "", explique le site.Il est aussi possible d'acheter sur FlexFly des billets d'avion déposés par d'autres utilisateurs à des dates données. Si cela vous intéresse, vous aurez alors accès à de très bonnes affaires : "", explique là encore le site. Une formule qui, cette fois, peut fonctionner pour les déplacements personnels du voyageur d'affaires qui a généralement des dates et des destinations imposées par ses rendez-vous.Une petite visite sur le site Flexfly permet d'identifier Air France comme l'éditeur du site.