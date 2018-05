Air France creuse ses pertes au 1er trimestre 2018

Le Conseil d’Administration d’Air France KLM s’est réuni le 3 mai 2018 pour approuver les comptes du 1er trimestre 2018, et les grèves du mois de mars y jouent déjà un rôle clé. Leur impact devrait être plus important sur le 2ème trimestre, les jours de grève ayant été nombreux en avril et déjà en mai, à 25 millions d'euros de perte/jour.



Les chiffres publiés par Air France KLM :

La demande a été soutenue sur le premier trimestre 2018, ce qui s’est traduit par :

• Une progression de 5,2% à 22 millions du nombre de passagers transportés

• Un trafic en hausse de 5,% avec une augmentation de 1,7 point du coefficient d’occupation

• Une recette unitaire en hausse de 1,2% à change constant par rapport à 2017.



Néanmoins, les grèves chez Air France ont pesé sur la performance économique du groupe :

• Les coûts unitaires ont augmenté de 2 ,1% à change, prix du carburant et charges de retraite constants, dont 1,7 % imputables aux grèves

• Le résultat d’exploitation s’est élevé à - 118 millions d’euros, incluant un impact lié aux grèves d’environ 75 millions d’euros, contre - 33 millions d’euros au premier trimestre 2017



Le groupe a poursuivi l’amélioration de sa structure financière :

• La dette nette a été réduite de 285 millions d’euros, notamment grâce à un cash flow libre d’exploitation ajusté de 142 millions

• Le ratio de dette nette/EBITDA s’établit à 1,3x au 31 mars 2018, en amélioration de 0,1 point par rapport au 31 décembre 2 017



Perspectives pour 2018 annoncées par le groupe :

La demande reste correctement orientée dans un environnement économique porteur:

• Les coefficients de remplissage des réservations long - courrier continuent d’être supérieurs au niveau de l’année dernière en moyenne sur les quatre prochains mois

• La recette unitaire du second trimestre devrait être stable à change constant par rapport à 2017.



Cependant, certaines prévisions du groupe ont été ajustées pour tenir compte de l’impact des grèves Air France de 300 millions d’euros minimum sur le résultat d’exploitation, ainsi que du contexte macroéconomique :

• La croissance de la capacité Passage réseaux devrait être comprise entre 2,5% et 3,5%.

• L’évolution des coûts unitaires à change, prix du carburant et charges de retraite constants, est attendue entre 0% et +1,0% sur l’année, incluant les coûts liés aux grève s et les ajustements de capacité correspondants

• La facture carburant est prévue en hausse de 350 millions d’euros par rapport à 2017

• L’appréciation de l’Euro par rapport aux autres devises devrait entraîner un effet change défavorable de l’ordre de 100 millions d’euros par rapport à l’an dernier. En conséquence, le résultat d’exploitation 2018 est prévu en baisse sensible par rapport à 2017. Le groupe prévoit de poursuivre la réduction de sa dette nette par rapport au 31 décembre 2017.



