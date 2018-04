Air France de retour à Taïwan, nous y étions !

Surprise à l’embarquement, malgré les négociations salariales en cours, et à la veille d’une nouvelle grève, c’est Frank Terner en personne, le DG d’Air France, qui est venu saluer l’équipage et les passagers. S’il ne s’exprime pas sur les grèves, négociations en cours obligent, il ne cache pas son agacement face à certains arguments exprimés qu’il juge détourné de la réalité. " Négocier demande du sérieux dans les formulations utilisées ", glisse-t-il avant de revenir à l’actualité du jour, " L’exemple de ce nouveau vol vers Taïwan démontre notre capacité à réagir rapidement sur les marchés qui nous semblent porteurs ".



Il faut dire que Taipei n’est pas une destination choisie au hasard. Premier constat, les échanges économiques entre la France et Taïwan restent élevés. Aux portes de la Chine communiste, le pays s’est forgé une réputation de choix dans l’univers des nouvelles technologies. A l’évidence, pour les acheteurs et Travel Managers, c’est une liaison directe qui devrait satisfaire leurs voyageurs.



Ce partenariat engagé avec China Airlines vient conforter la politique du groupe franco néerlandais impulsée par Jean-Marc Janaillac : s’associer intelligemment plutôt que de créer une concurrence féroce qui pénaliserait à l’évidence les deux compagnies. Si AF/KLKM n’aime pas que l’on oppose cette vision stratégique à celle du rachat de compagnies initiée par Lufthansa ou IAG, Patrick Roux, Senior Vice Président Alliances Air France KLM - présent pour ce premier vol - ne rejette pas l’idée d’une prise de participation même si, précise t-il, " Elle se fait dans le cas d’un partenariat déjà établi ". Et de conclure : " Avec une co-entreprise, nous apportons à nos partenaires une présence en Europe et ils nous permettent de nous développer sur leurs marchés. Chacun y trouve son intérêt ".