Air France dévoile son programme d'hiver

Air France a dévoilé son programme d'hiver 2018/19. La compagnie française va augmenter son offre de 2,5% par rapport à la saison hiver précédente aux côtés de Hop! et Joon. Elle mise principalement sur le long-courrier (+3,8%) et pérennise 3 destinations estivales : Seattle, Taipei et Nairobi.



Air France : des négos pour désamorcer la grève Sur son réseau long-courrier, Air France-KLM proposera 3 nouvelles routes hivernales en continuation de la saison été depuis Paris-Charles de Gaulle. Elle continuera ainsi de proposer aux voyageurs d'affaires Seattle (3 fréquences hebdomadaires), Taipei (3 vols par semaine) et Nairobi (3 fois par semaine).



Amérique du Nord

En plus de Seattle, Air France augmentera ses fréquences hebdomadaires vers Detroit et New York et proposera respectivement 7 et 28 vols hebdomadaires. KLM offrira de son côté un vol hebdomadaire supplémentaire vers Minneapolis (4 vols par semaine).



Au Canada, le groupe franco-néerlandais boostera sa capacité d’offre de sièges de 10 % depuis l’Europe. Les clients bénéficieront d’un vol supplémentaire vers Montréal (13 vols par semaine) avec Air France. Au départ d’Amsterdam-Schiphol, ils bénéficieront de 2 vols supplémentaires vers Toronto (9 vols par semaine) et d’un vol supplémentaire vers Calgary (7 vols par semaine) avec KLM.



Amérique du Sud

Au Costa Rica, les deux compagnies proposeront une fréquence supplémentaire vers San José, soit une offre en augmentation de 30 % depuis l’Europe : 4 vols par semaine depuis Paris-Charles de Gaulle et 3 vols par semaine depuis Amsterdam-Schiphol durant toute la saison hiver. Une quatrième fréquence sera ajoutée durant la haute saison, de mi-décembre à janvier.



Vers Rio de Janeiro, Air France augmentera sa capacité d’offre de sièges de 30% grâce à 3 vols hebdomadaires supplémentaires (10 vols par semaine).



Asie

Les deux transporteurs ont prévu d'ajouter un service hebdomadaire supplémentaire vers Osaka (respectivement 5 et 7 vols par semaine) au départ de Paris-Charles de Gaulle et d’Amsterdam-Schiphol.



Air France augmentera aussi ses fréquences vers Tokyo-Haneda avec 2 vols supplémentaires (12 vols par semaine). Le Groupe portera ainsi son offre de sièges à +8% vers le Japon pour la saison hiver.



Afrique

En plus de pérenniser la desserte de Nairobi (Kenya), Air France prévoit de booster son offre en Afrique de l'ouest de 10%. Vers Ouagadougou (Burkina Faso) et Accra (Ghana), les voyageurs d'affaires bénéficieront respectivement de 2 et 4 liaisons supplémentaires, soit au total un vol quotidien pour chacune de ces routes depuis Paris-Charles de Gaulle.



Vers Lomé (Togo), la compagnie assurera une fréquence quotidienne grâce à 3 vols hebdomadaires supplémentaires en complément des 4 liaisons hebdomadaires Paris – Niamey – Lomé.



Aux Émirats Arabes Unis, avec 3 fréquences hebdomadaires supplémentaires au départ de Paris-Charles de Gaulle et 2 vols supplémentaires au départ d’Amsterdam-Schiphol à compter de février prochain, la holding proposera jusqu’à 19 vols par semaine entre Dubaï et ses principaux hubs.



Joon poursuit son développement

Par ailleurs, Joon proposera 2 nouvelles destinations pour la saison hiver en continuation de la saison été : Fortaleza (Brésil) et Mahé (Seychelles). La jeune compagnie poursuivra également la desserte du Cap (Afrique du Sud), de Mumbai (Inde) et du Caire (Égypte) effectuées auparavant avec Air France.

Moyen et court-courrier : + 1,4 % Sur son réseau moyen- et court-courrier, Air France, HOP! et Joon proposeront 19 nouvelles routes au départ des principaux hubs et des régions.



Ainsi la compagnie proposera 15 nouvelles routes lors de la saison hiver 2018/19. Elles seront opérées 1 à 14 fois par semaine :

- Au départ de Paris-Charles de Gaulle : Bari (Italie), Catane (Italie), Cork (Irlande), Lorient (France), Toulon (France) et Wroclaw (Pologne) avec Air France ainsi que Bergen (Norvège) avec Joon.

- Au départ de Paris-Orly : La Rochelle (France) avec HOP!

- Au départ des régions françaises avec HOP! Air France :

- Au départ de Caen : Genève (Suisse) et Marseille (France)

- Au départ de Lorient : Lyon (France)

- Au départ de Lille : Brest (France)

- Au départ de Metz-Nancy : Marseille (France)

- Au départ de Rennes : Bruxelles (Belgique) et Strasbourg (France)



4 routes opérées une fois par semaine (week-end principalement) durant les vacances scolaires françaises avec Hop! Air France :

- Pau au départ de Brest, Caen et Strasbourg (France)

- Genève (Suisse) au départ de Brest (France)



Le groupe Air France-KLM précise "Pour la saison hiver 2018-2019, Air France-KLM augmente son offre de 2,5% par rapport à la saison hiver précédente et poursuit ses objectifs de croissance en continuation avec la saison été avec 44 nouvelles routes. Cette croissance, principalement générée par une meilleure utilisation de la flotte, se répartit de la façon suivante : + 2,8 % pour l'activité passage réseau long-courrier, + 1,1 % pour l’activité passage réseau moyen- et court-courrier, et + 11,5 % pour l’activité low cost de Transavia".