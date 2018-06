Air France donne sa voix à Alexa

Dis Google

Dis Siri

Alexa, demande à Air France le statut de mon vol pour Genève ?

Alexa, demande à Air France le statut de mon vol pour Tokyo

Alexa, demande à Air France à quelle heure décolle le vol AF008

Alexa, demande à Air France de quel terminal part le vol AF1234

Alexa, demande à Air France s'il y a le Wi-Fi sur le vol AF348

Il y avait "" et "", voici : "". A partir du 13 juin prochain, Air France mise sur la commande vocale avec Alexa, le service vocal intelligent d'Amazon. Pour vérifier le statut de son vol, consulter les horaires de départ et d'arrivée, ou s'informer des services disponibles à bord, il est désormais possible de consulter l'assistant virtuel de la compagnie, Alexa, fourni par Amazon.Utiliser Alexa est aussi simple que de poser une question. Il suffit de lui demander de lancer de la musique, lire les actualités, piloter sa maison connectée ou encore raconter une blague, et Alexa répond. À la maison comme au bureau, Alexa est conçue pour simplifier la vie de ses propriétaires en leur permettant de contrôler leur quotidien grâce à leur simple voix.Pour ajouter la Skill Air France sur Alexa, il suffit de suivre ces étapes :1. Sélectionner une Skill, en accédant au Alexa Skills store directement depuis l'application Alexa ou sur amazon.fr/skills .amazon.fr/skills.2. Activer la Skill. Cliquer sur "Activer" ou demander : "Alexa, ouvre Air France".3. Utiliser la Skill. Pour utiliser la Skill, il suffit de poser une question.Quelques exemples des questions auxquelles Alexa peut répondre : "", "", "" ou bien "". Les voyageurs d'affaires ne manqueront pas de circonstances pour utiliser les commandes vocales.