Air France en joint-venture avec Air Europa sur l'Amérique du Sud

Air France et KLM coopèrent avec Air Europa depuis 2003 mais le partenariat se limitait principalement à des accords de partage de codes entre Paris et Amsterdam d'une part et Madrid, d'autre part. Aujourd'hui, Air France et Air Europa assurent en collaboration 21 routes européennes. De son côté, KLM partage 19 routes en Europe.



Désormais, les deux parties étudient la possibilité d'une coopération renforcée et étendue avec comme objectif un nouvel accord de joint-venture entre Air France-KLM et Air Europa pour les vols entre l'Europe et l'Amérique Centrale et du Sud afin de renforcer l'offre commune pour leurs clients. Air France-KLM et Air Europa " procèdent actuellement à une analyse légale approfondie des modalités de ce possible accord à venir " afin de s'assurer du respect des lois et réglementations en vigueur.



Pour mémoire, Air Europa a rejoint l'alliance SkyTeam en 2007.