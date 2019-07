Air France et Allianz Travel lancent une assurance proactive en cas de retard de vol

Recevoir une indemnité suite au retard d’un vol, une longue galère administrative ? Peut-être bientôt plus grâce à l’assurance proactive lancée par Air France et Allianz Travel dans le cadre d’un partenariat. Pour tout retard de vol supérieur à 2 heures, les clients ayant souscrit à Allianz et qui ont acheté leur billet sur le site d’Air France pourront bénéficier automatiquement d’une indemnité de 50 €.





En cas de retard, le client recevra un SMS et un mail qui le redirigera vers un site sécurisé où il renseignera sa référence de réservation et ses coordonnées bancaires, ceci lui permettant de recevoir dans les 5 jours son indemnité directement sur son compte en banque. Aucun justificatif ne lui sera demandé. Dans un communiqué commun, Allianz Travel et Air France précisent que cette indemnité sera cumulable avec la compensation financière proposée par Air France dans le cadre du Règlement Européen. À noter que cette création d’assurance proactive est une première en France dans le cadre d’un partenariat entre une compagnie aérienne et une société d’assurances.