Air France et Hop ! lancent « le Pass »

Avec le Pass, l’utilisateur va choisir le nombre de vols, les destinations, la période de voyage et construire son propre plan de voyages en fonction de ses besoins. Originalité de l’offre : il est possible de le transférer à des collègues, pourquoi pas des amis ou de la famille. Seule l’Europe (et l’Afrique du Nord, sont aujourd’hui concernés par cette offre.Pour bien comprendre l’intérêt du pass, il suffit de faire un test sur le site dédié qui offre une palette de choix comme le volume de vols choisi, la ou les destinations retenues, la flexibilité ou non, les dates de voyage avec ou sans contrainte. Bref, un à la carte totalement paramétrable qui détermine le prix du coupon à l’avance. Le prix les plus bas : 97 € à condition de préparer 60 jours à l’avance son déplacement… 303 euros sans aucune contrainte de date et avec une réservation flexible jusqu’à deux heures avant le départ.Notons que les deux compagnies proposent de ne payer lors de l'achat que 30 % du prix total du pass. Utile pour étaler la trésorerie d'une petite entreprise.