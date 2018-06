Air France et KLM lancent des offres tarifaires agressives

L'offre tarifaire Light d'Air France et KLM, déjà mise en place sur les vols transatlantiques , met le cap un peu plus au Sud. Cette grille tarifaire est proposée désormais sur les vols au départ de la France vers les Caraïbes, l’Amérique du Sud, l'Amérique Centrale et La Réunion (hors Paramaribo et Fortaleza) et au départ de l'Europe vers la Guyane française, la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion.Cette offre composée de tarifs Light, Standard et Standard+ en Eco est d'ores et déjà disponible à la vente pour des voyages à compter du 12 juin 2018.La gammepermet de voyager uniquement avec un bagage à main de 12kg et à une date fixe. L'offrerépond aux besoins des passagers qui souhaite de la flexibilité tout en bénéficiant gratuitement du transport d’un bagage en soute de 23kg. Le billetest le plus flexible. Cette gamme donne accès à un service privilégié, un parcours fluide et prioritaire à l’aéroport grâce à SkyPriority et le transport gratuit d’un bagage en soute de 23kg. De plus, le billet est modifiable et remboursable avec ou sans frais.Air France et KLM offrent aux passagers la possibilité de combiner ces tarifs. Par ailleurs, quel que soit le type de tarif choisi, les prestations à bord, collation, repas, boissons et divertissements sont inclus dans le tarif.Les deux compagnies proposent aussi dès la réservation une gamme d’options payantes pour profiter d’un accueil personnalisé à l’aéroport, accéder à l’un des salons d’Air France, KLM ou encore voyager avec plus d’espace pour les jambes, tester les Menus A la Carte ou profiter de tarifs préférentiels proposés par des partenaires hôteliers ou loueurs de voitures.Les clients Elite et Elite Plus, membres du programme de fidélité Flying Blue bénéficient des avantages liés à leur statut. Ils profitent du transport gratuit d’un bagage en soute supplémentaire. Ainsi, lorsqu’ils choisissent le tarif « Light » ils disposent d’un bagage en soute gratuit et avec les tarifs « Standard » ou « Standard+ » d’un bagage en soute gratuit en plus de celui compris dans le tarif. Enfin, les membres Flying Blue Explorer qui font le choix, lors de la réservation, d’une option payante pour un bagage en soute recevront un bon de réduction de 10 €.