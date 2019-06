Air France et KLM optimisent leurs flottes

L'objectif : leur permettre de réaliser des gains d’efficacité à travers l'harmonisation et la croissance de flottes d'appareils similaires.



La mise en œuvre de cet échange signifie qu'au cours de la période 2021-2023, les 6 Boeing 787 restants commandés pour Air France seront transférés à KLM, et les 7 Airbus A350-900 actuellement en commande pour KLM seront transférés à Air France. Ainsi, Air France exploite aujourd'hui 9 Boeing 787-9 et un avion supplémentaire arrivera en mai 2020, ce qui constituera une flotte de 10 Boeing 787-9 l'année prochaine. En complément, Air France recevra son premier Airbus A350-900 en septembre 2019. Vingt autres appareils sont en commandes fermes auxquels s'ajouteront les 7 A350-900 initialement destinés à KLM, pour un total de 28 appareils. KLM exploite actuellement 13 Boeing 787-9 et recevra son premier Boeing 787-10 en juin 2019. Cette flotte augmentera pour atteindre un total de 21 Boeing 787 d'ici fin 2020 auxquels s'ajouteront les 6 Boeing 787 initialement destinés à Air France pour un total de 27 appareils.



"C'est la première étape qui vise à harmoniser et simplifier la flotte du groupe Air France-KLM, au sein de ses deux compagnies aériennes principales" , a déclaré Benjamin Smith, Directeur général d'Air France-KLM.