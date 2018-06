Air France fait des promos sur ses long-courriers

Air France, KLM, Delta Air Lines et Alitalia lancent de nouvelles promotions sur leurs destinations long-courriers au départ des aéroports parisiens et régionaux.



Cette offre disponible jusqu'au 13 juin 2018 inclus, est valable pour des départs entre le 10 septembre et le 7 octobre 2018 (voyage terminé le 14 octobre 2018) et entre le 5 novembre et le 9 décembre 2018 (voyage terminé le 16 décembre 2018).



Exemples de tarifs aller-retour au départ de Paris sur vol direct :

- Pointe à Pitre : 299 € Saint Martin : 489 € La Réunion : 519 €

- Abidjan : 459 € Nairobi : 499 € Bangkok : 549 €

- Boston : 379 € Toronto : 399 €