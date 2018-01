Air France fait des promos sur ses longs courriers

Les promotions d' Air France , KLM, Delta Air Lines, Alitalia permettent aux voyageurs d'affaires de s'envoler pour Fort-de-France et Pointe-à-Pitre aller-retour au départ de Paris à partir de 349€. L'aller-retour pour Dubaï est à compter de 419€ tandis que New-York est à 429€, Chennai à 439€ ou encore Miami à 449€. Il est possible de voler entre Paris et Amman à partir de 489€ et 499€ pour faire Paris - Nairobi.Cette offre est disponible jusqu'au 31 janvier inclus. Elle est valable pour des départs entre le 7 mai et le 14 juin 2018 (voyage terminé le 24 juin 2018) et entre le 10 septembre et le 18 octobre 2018 (voyage terminé le 28 octobre 2018).