Air France ferme la ligne Paris-Guangzhou (Canton)

"Air France a décidé de suspendre ses vols directs vers Guangzhou, en Chine, à partir de l'été 2019 ", a déclaré la compagnie dans un communiqué. Le transporteur a invoqué la "performance économique" de la liaison pour justifier son annulation.



Les passagers réservés sur les vols entre Paris et Guangzhou qui partent après le 1er avril seront transférés sur " le vol alternatif le plus adapté selon la politique de re-réservation ", ajoute Air France.



Cela dit, Air France ajoute qu'à travers son accord de partage de code avec la plus grande compagnie aérienne chinoise, elle " continuera à proposer à ses clients des vols directs entre Guangzhou et Paris, assurés par China Southern."



Air France et KLM proposent également des vols quotidiens doubles entre Hong Kong, situé juste de l'autre côté de la frontière chinoise continentale, et leurs deux principaux hubs, Paris et Amsterdam.