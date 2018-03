Air France, frais GDS... et un nouvel accord, un !

Cette dispense des frais GDS est corrélée à la signature par les adhérents du « Private Chanel Agrement» d’Air France et à la conclusion, bien tardive, des accords liant Air France aux GDS.



Jean-Pierre Mas, Président d’EdV affirme que : « Cet accord illustre l’utilité des Entreprises du Voyage et son rôle essentiel dans les relations de la profession avec Air France » et de poursuivre " Nous mettons tout en œuvre afin que les frais GDS ne s’appliquent pas pendant une éventuelle période de transition (1° avril – signatures PCA et accords AF–GDS) alors que les agences de voyages doivent faire face à une surcharge de travail consécutive aux mouvements sociaux d’Air France ".