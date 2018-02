Air France, l’accord salarial rejeté par une majorité de syndicats

La CGT, le SNPNC/FO, l'Unsa et les deux syndicats de pilotes (SNPL et Spaf) ont fait valoir leur droit d’opposition. Une situation inédite à Air France. Ensemble, ces syndicats représentent plus de 50% des salariés. Toutes les organisations demandent une augmentation d’au moins 6% ce qui est très éloigné des 0,6% proposés par la Direction à l'occasion des Négociations Annuelles Obligatoires. Selon nos informations, une négociation autour de 25 ou 3% serait jugée acceptable au vu des bons résultats du groupe en 2017.



L’intersyndicale qui se réunit demain jeudi 8 février n’exclut pas l’appel à la grève d’autant que la compagnie a fait savoir que " les négociations étaient clauses et qu’elles ne seraient pas rouvertes " ce qui a eu le don d’exaspérer les représentants syndicaux qui avaient dès l’ouverture dénoncé la faiblesse des propositions de la direction.